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Görüntülenmemek için otoparkta yer kiraladı

49 dakika önce

SHAKIRA, Barselona'daki Esplugues de Llobregat Mahkemesinde, hakkında 14.5 milyon Euro vergi kaçırma suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında yaklaşık 1.5 ifade verdi.

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SHAKIRA, Barselona'daki Esplugues de Llobregat Mahkemesinde, hakkında 14.5 milyon Euro vergi kaçırma suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında yaklaşık 1.5 ifade verdi. Kolombiyalı şarkıcının, mahkemeye giriş ve çıkışta basının görüntü almasını engellemek için mahkemeye doğrudan girişi olan özel bir otoparktan avukatı aracılığıyla yer kiralaması dikkati çekti.

BASIN MENSUPLARINI ATLATTI

İspanya'da haklarındaki adli soruşturmalardan dolayı mahkemeye gitmek zorunda kalan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alejandro Sanz ve Miguel Bose gibi benzer durumdaki birçok sporcu ve sanatçının, basının görüntü almasını önlemek için kendilerine ayrıcalık tanınmasına yönelik talepleri mahkeme hakimi tarafından reddedilmişti. Shakira'nın da bu yöndeki talebinin reddedildiği ancak Kolombiyalı şarkıcının avukatı aracılığıyla özel bir park yeri kiralayarak mahkeme kapısında kendisini bekleyen basın mensuplarını atlattığı belirtildi.

14.5 MİLYON EURO KAÇIRMAKLA SUÇLANIYOR

Diğer yandan İspanyol basınında mahkeme kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Shakira'nın maliyenin kendisinden talep ettiği vergi borcunu ödediği iddia edildi. Savcılık tarafından sunulan iddianamede Shakira, İspanya'da vergi ödememek için oturumunu Bahama Adaları'nda göstermekle ve 2012-2014 yıllarında 6 farklı mali suç işleyerek toplamda 14.5 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyordu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:23 
Barselona, Güncel
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