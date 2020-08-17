Görüntüler bu kadarına pes dedirtti - Son Dakika

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı araç içerisinde bulunan 1 kişi, 4 kişi tarafından öldüresiye dayak yedi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen olayda bilinmeyen bir sebepten dolayı araç içerisinde bulunan 1 kişi, 4 kişi tarafından öldüresiye dayak yedi.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde bir otomobil park halinde beklediği esnada aracın yanına yaklaşan 4 kişi önce otomobilin camlarını kırdı. Bir süre otomobile zarar veren şahıslar ardından ise araç içerisinde bulunan kişiyi önce otomobil içerisinde dövdü. Otomobil sürücüsünü bir süre sonra araçtan indiren şahıslara bura da araç sürücüsünü yerde tekmeleyerek sopa ile dövdüler. Bir süre dayak yiyen şahıs daha sonra ise otomobiline binerek olay yerden uzaklaştı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden şahıs kendisine dayak atan şahıslardan şikayetçi olurken Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:13
Kaynak: İHA
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