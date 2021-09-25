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Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar - Son Dakika

Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar

25.09.2021 14:10

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlikte gerçekleştirdiği 2021 yılı Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatın asıl amacının dayanışma olduğu söylenirken, konuyla ilgili yapılan açıklamada "İttifak anlaşmaları barış ve güvenliğin teminatıdır" denildi. Tatbikattan gelen görüntüler dikkat çekti.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021 başarıyla tamamlandı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri ile KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği unsurlarının katıldığı bildirildi.

KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMININ ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Tatbikatın, hava hücum, hava indirme ve muharebe arama kurtarma harekatlarını planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla icra edildiği belirtildi.

KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi

"BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TEMİNATI"

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Ada'sında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi

Tatbikat kapsamında bugün gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü'ne KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun katıldığı kaydedildi.

İşte tatbikattan görüntüler:

KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi
KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi
KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi
KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi
KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi
KKTC'deki Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı sona erdi
Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar

Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken fotoğraflar - Son Dakika


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