Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin! "Her şey kontrol altında" - Son Dakika
Son Dakika Spor Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin! 'Her şey kontrol altında' - Son Dakika Spor

Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin! "Her şey kontrol altında"

6 saat önce

Bu bir ilandırÖnce iki deplasman maçı, ardından 14 Mart'ta iç sahada Los Angeles Galaxy ile sezon açılışı...

Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin!

Bu bir ilandır


Önce iki deplasman maçı, ardından 14 Mart'ta iç sahada Los Angeles Galaxy ile sezon açılışı...


David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin maçlarını oynayacağı stadyum, ilk maça 2 aydan az bir süre kalmış olmasına rağmen henüz tam anlamıyla hazır değil!


Beckham, çalışmaların belli bir plan dahilinde devam ettiğini ve 2 yıl boyunca Inter Miami'ye ev sahipliği yapacak olan The Fort Lauderdale Stadyumu'nun zamanında hazır olacağını aktardı.


BECKHAM'IN ESKİ TAKIMI MANCHESTER UNITED ZORDA!


Liverpool ile karşılaşacak olan Manchester United'da, orta alandan Pogba ile McTominay'in oynamayacakları açıklanmıştı. Savunmada alternatif isimlerin de yokluğu, "Lindelöf & Maguire" ikilisinin "fitlik" sınırlarını oldukça zorluyor.


Bu sezon takımın en formda isimlerinden biri olan Marcus Rashford'ın ise oynamama ihtimali, oynama ihtimalinin önüne geçti ve basın toplantısında Ole Gunnar Solskjaer bu olumsuz haberi paylaştı.


SÜPER LİG'DE ZİRVE SAVAŞI VAR! SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA!


Sezonun ilk yarısını zirvede kapatan Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle oynayamayacağı maçta Beşiktaş'a konuk olacak.


Son 5 maçında kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, BB Erzurumspor ile kupada oynadığı maçı da deplasmanda 3-2 kaybedip savunma konusundaki sıkıntılarını bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştı.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


David Beckham, Los Angeles, Beşiktaş, 14 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın başında 26 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı
Derbideki skandallar bitmiyor! İşte Cüneyt Çakır'ın Alper Ulusoy'a söylediği o söz Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzattı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin! "Her şey kontrol altında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]