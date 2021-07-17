Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! - Son Dakika

Kentte çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu.

HEYELAN ANI KAMERADA

6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu, 5 kişinin yaralandığı sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. Felaketin boyutunu gözler önüne seren video ise izleyenleri dehşete düşürdü. Videoda, heyelanın gelme anı ve binalara verdiği hasar görülüyor. Yıkılma tehlikesi geçiren bir binadan ise vatandaşların son anda çıktığı öğrenildi.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Sel afetinin en çok etkilendiği Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. Sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun'dan 4 köpekli arama timi görev aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD'a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

YAMAÇLARDA EVLER ASKIDA KALDI

Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize'de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.