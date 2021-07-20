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Görüntüler gündem olmuştu! Van Valiliği'nden, olay yaratan göçmen görüntülerine açıklama geldi - Son Dakika

Görüntüler gündem olmuştu! Van Valiliği'nden, olay yaratan göçmen görüntülerine açıklama geldi

20.07.2021 11:55

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda düzensiz göçmenin, boş arazide toplu şekilde yürüdükleri görüntü ve haberlerin sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıkan tepkiler üzerine Van Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada görüntülerin 10 Temmuz tarihinde Van'da çekildiği, bu tarihten sonra düzenlenen operasyonlarda bin 456 göçmenin yakalandığı, 6 organizatörün tutuklandığı belirtildi.

Van Valiliği, mültecilerin boş bir arazide toplu şekilde yürüdüklerine dair sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

"GÖRÜNTÜLER OPERASYONLAR SONRASI ORTAYA ÇIKTI"

Görüntülerin İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazide çekildiği belirtilen açıklamada, "Polis sorumluluk sahasında kalan bu arazideki görüntülerin 10.07.2021 tarihine ait olduğu, görüntülerde cereyan eden hadisenin son dönemlerde ilimize takviye olarak gönderilen özel harekat ve kolluk personeli ile İl Jandarma Komutanlığımızca bölgeye sevk edilen takviye birliklerin birlikte bölgede şok ev olarak tanımlanan göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri saklamakta kullandığı evlere yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde ortaya çıktığı tespit edilmiş olup; olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde 19.07.2021 günü itibariyle videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış ve 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 adet baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

"EKİPLER 24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYOR"

Van'da düzensiz göç ile mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu konuda görevli askeri sınır birliklerimiz ile İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen jandarma ve polis güçlerimiz 24 saat esasına göre görev yapmakta, teknolojik imkanlardan ve özellikle insansız hava araçlarımızdan azami ölçüde faydalanmaktadır. Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiye-İran sınırının ilimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27 bin 230 göçmen yakalanmış olup, ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"DUVAR İNŞATINA BAŞLANDI"

Açıklamada ayrıca, sınır güvenliğinin sağlanması noktasında sınır hattında ilave karakol ve kulelerin yapılmakta olduğunu, ayrıca sınır güvenlik duvarı inşaatına başlanıldığını belirtildi, "110 kilometre hendek kazılmış ve ilave hendek kazım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sınır boyunda 76 monoblok ve lego kulenin yapımı tamamlanmış, 103 adet elektro optik kule yapımı da devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellenmesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Görüntüler gündem olmuştu! Van Valiliği'nden, olay yaratan göçmen görüntülerine açıklama geldi

Van Valiliği, Jandarma, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Görüntüler gündem olmuştu! Van Valiliği'nden, olay yaratan göçmen görüntülerine açıklama geldi - Son Dakika


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