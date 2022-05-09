Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı

09.05.2022 13:20

Dünya tarihinin en kanlı savaşları arasında gösterilen I. Dünya Savaşı'nda savaşan ve görevini tamamlamasının ardından evine dönen bir askere yapılan deney, büyük ilgi çekti. Ortaya çıkan görüntüde savaştığı sırada kafasında olan şapkayı gören asker, stres bozukluğu nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

I. Dünya Savaşı, 17 milyon kişinin hayatını kaybetmesi, 21 milyon kişinin de yaralanması nedeniyle dünyanın en kanlı savaşları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

ASKER ÜZERİNDE DENEY

Savaş sonrasında askerlerin üzerinde kalan etkiyi araştırmak isteyen bilim insanları, bir askere üniformasındanparça olarak şapkasını gösteriyor.

BÜYÜK TEPKİ VERİYOR

Şapkasını gördüğü anda neye uğradığını şaşıran askerin, korku içerisinde ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bu duruma ise "Travma sonrası stres bozukluğu" deniliyor.

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Asker, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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