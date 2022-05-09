I. Dünya Savaşı, 17 milyon kişinin hayatını kaybetmesi, 21 milyon kişinin de yaralanması nedeniyle dünyanın en kanlı savaşları arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Savaş sonrasında askerlerin üzerinde kalan etkiyi araştırmak isteyen bilim insanları, bir askere üniformasındanparça olarak şapkasını gösteriyor.
Şapkasını gördüğü anda neye uğradığını şaşıran askerin, korku içerisinde ayağa kalkıp kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bu duruma ise "Travma sonrası stres bozukluğu" deniliyor.
Son Dakika › Yaşam › Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika