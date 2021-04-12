Görüntüler kan dondurmuştu! Cani eski eş savunmasıyla pes dedirtti: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten - Son Dakika

Görüntüler kan dondurmuştu! Cani eski eş savunmasıyla pes dedirtti: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten

12.04.2021 13:03
Görüntüler kan dondurmuştu! Cani eski eş savunmasıyla pes dedirtti: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten, System.String[]

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında küçük kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın yargılanmasına başlandı. 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap savunmasında, "Çok pişmanım keşke olmasaydı. Affınıza sığınıyorum. Özür diliyorum beni affetsin. Bu olay bilinç kaybımla oldu, öldürmek niyetinde değildim. Hayatta olmasından belli zaten" dedi.

6 Mart'ta Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında buluştu. Zarap, bir anda Emriye Metoğlu'na tekme- tokat saldırdı.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

İbrahim Zarap'ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, İbrahim Zarap polis ekiplerince gözaltına alındı. Emriye Metoğlu, hastanede süren 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zarap, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zarap, hakkında savcının hazırladığı iddianame tamamlandı.

Eski eşini sokak ortasında döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İddianamede hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, bugün ilk kez 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık İbrahim Zarap duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, Emriye Metoğlu'nun yanı sıra kardeşi Rümeysa, annesi Dursune, ve babası İsmail Metoğlu ile avukatları İslam Gezer de salonda hazır bulundu. Duruşmada Metoğlu'na destek için Türkiye'de birçok ilden avukatın yanı sıra kadın platform temsilcileri de hazır bulundu.

"ÖLDÜRMEK NİYETİNDE DEĞİLDİM, HAYATTA OLMASINDAN BELLİ ZATEN"

Duruşmada savunma yapan Zarap, darbettiği eşinden özür dileyip, "Telefonu elime aldığımda ekranı kırılmıştı, ben de sinirlendim yere attım. Çok pişmanım keşke olmasaydı. Ben sineye çektim ama o benim hakkımda televizyonlarda yalan konuştu. Affınıza sığınıyorum, bu olay bilinç kaybımla oldu, öldürmek niyetinde değildim. Hayatta olmasından belli zaten, öldürmek isteyen olaya devam ederdi. Olay yerine geldiğimde 'Sana çocuğu göstermeyeceğim' dedi, tehdit edince bilincimi kaybettim. Bilinçsizce oldu, olayın başını ve sonunu hatırlıyorum sadece.

"ÖFKE PATLAMASIYLA OLDU, PİŞMANIM"

Bilinç kaybıyla yaptım, özür diliyorum beni affetsin. Olay öfke patlamasıyla oldu, çok pişmanım. Videoyu izleyemedim, çocuğumun önünde olduğu için çok pişmanım keşke olmasaydı. O gün saat 17.00-18.00 gibi içmeye başladım. Çocuk annemdeydi" dedi.

10 DAKİKADA TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, yaklaşık 10 dakika sürenin ardından sanık Zarap'ın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

Görüntüler kan dondurmuştu! Cani eski eş savunmasıyla pes dedirtti: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Canik, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Görüntüler kan dondurmuştu! Cani eski eş savunmasıyla pes dedirtti: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten - Son Dakika


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