Maç önü ortalık karıştı! Beşiktaş'tan açıklama gecikmedi: Taraftarımıza silah çekilmesi kabul edilemez

Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olduğu maçın ardından mücadele öncesi bir polis memurunun taraftarlarına silah çektiğinin görüldüğü görüntüler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada "Taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Emniyet güçlerinden bu konuda daha anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini verdi.

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Konyaspor'u 2-0 yenen siyah beyazlılar, maçın ardından yaptığı açıklamada stadyum girişinde bir polis memurunun taraftarlara silah çektiğini ve şiddet uyguladığını açıkladı.

AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız. Olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.