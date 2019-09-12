Son Dakika Haberleri: Görüntüler ortaya çıktı... Ünlü manken ve annesini böyle darp etmiş!
Son Dakika Magazin Haber

Görüntüler ortaya çıktı... Ünlü manken ve annesini böyle darp etmiş!

34 dakika önce

Ataşehir'de 1 Eylül akşamı iddiaya göre 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti.

Görüntüler ortaya çıktı... Ünlü manken ve annesini böyle darp etmiş!, System.String[]

Ataşehir'de 1 Eylül akşamı iddiaya göre 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye gelen Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran ile tartışmaya başladı. Temel Kankıran, sevgilisi Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'yi iddiaya göre darp etti.


ANNE VE KIZININ DARP EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA


Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş insanı Temel Kankıran, Ceren Kaplakarslan ve annesinin bir süre itiş kakış yaşadığı ardından anne ve kızının itilerek yere düştüğü görülüyor. Yerden kalkan Kaplakrarslan ile annesi arbede sırasında tekrar düşüyor. Araya girenlere rağmen Kankıran'ın elindeki cisimle yerde yatanlara vurduğu bu sırada ayağa kalkan Ceren Kaplakarslan'ın uzaklaşması kameraya yansıyor. Kaplakarslan uzaklaşırken Kankıran ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe bir süre daha konuşuyor.

Ceren Kaplakarslan, Yeşiltepe, Ataşehir, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


El Kaide'den 11 Eylül'ün yıl dönümünde ABD, Avrupa, İsrail ve Rusya'ya tehdit
Günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Almeda Abazi dizi için boks eğitimi alan Tolgahan Sayışman'ın vücudunun morarmasına sitem etti Şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözü kapalı yaptığı tavuk şovu taklit çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:19:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görüntüler ortaya çıktı... Ünlü manken ve annesini böyle darp etmiş!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]