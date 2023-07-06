Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti - Son Dakika
Üye Girişi

Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti

06.07.2023 11:47

Trabzon'da düğün öncesi gelin alma merasiminde çekilen görüntüler tepki çekti. Gelinin eline silahı alarak havaya ateş etmesi pes dedirtti. Trabzon'da yaşanan silah atma geleneği nedeniyle yorgun mermi vakaları artmaktadır. Bu duruma rağmen denetimler yapılsa da magandalar havaya rastgele ateş etmeye devam etmektedir. Bir düğün öncesi gelin alma merasında gelinin eline silah tutuşturulması ve birlikte ateş etmeleri ise şaşkınlık yaratmıştır.

Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti

TRABZON - Trabzon'da düğün öncesi gelin alma merasiminde çekilen görüntüler tepki çekti. Kentte tüm uyarılara rağmen yaşanan silah atma geleneğinin önüne geçilemezken, gelinin eline silahı alarak havaya ateş etmesi pes dedirtti.

Trabzon'da son yıllarda genellikle düğün, nişan, şenlik, festival, maç sonrasında veya asker uğurlamalarında tabanca ile havaya açılan ateş sonrası nereye düşeceği belli olmayan "Yorgun mermi" olayları durulmuyor. Sevinç ve kutlamalarını havaya ateş açarak gösteren magandaların, vatandaşların canını tehlikeye düşürmeye devam ettiği yorgun mermi vakalarında kimileri hayatını kaybediyor, kimileri yaralanıyor, kimileri de sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Son yıllarda artış gösteren tabanca ile havaya ateş geleneğinin önüne geçmek isteyen Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimlere ağırlık verilmesine rağmen magandalar havaya rastgele ateş etmeye devam ediyor. Yorgun mermi vakaları nedeniyle 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı ve 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir'in hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan "Mutluluğa kurşun sıkma" sloganlarına rağmen havaya ateş etmeye devam eden magandalar kendini bu kez Sürmene ilçesinde gösterdi. Bir düğün öncesi gelin alma merasında davul ve zurna eşliğinde eğlenen bir grup vatandaş havaya ateş etme geleneğini sürdürdü. Meşaleler eşliğinde yürüyen gelin ve damadı elindeki tabanca ile bekleyen bir vatandaş ise gelinin yanına giderek silahı gelinin eline tutuşturdu. Gelin ile birlikte havaya ateş etmeye devam eden o vatandaş pes dedirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti - Son Dakika


Son Dakika
13:28 Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu yasaklı madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti
13:23 Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun yasaklı madde kullanımı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
13:02 Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür ziyareti! En çok oy aldığı 2 ile gidecek
12:16 Eski Sevgilisinin Arkadaşıyla Konuşan Genç Kız Kaçırıldı
12:12 Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşeti yaşattı! Genç kız o anları böyle anlattı: Beni gömmek için yer kazdılar
12:11 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakeme büyük ceza! Statüsü düşürüldü
12:07 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakemin cezası kesildi
11:54 Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu
11:49 Oyuncu Dilara Aksüyek, gönlünü futbolcu Cenk Şahin'e kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 13:41:54. #1.13#
SON DAKİKA: Görüntüler pes dedirtti: Gelin eline silahı aldı, ateş etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement