Görüntüler pes dedirtti! İstanbul sahil kenarlarındaki kirlilik kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın uzun olması nedeniyle, pek çok vatandaş turizm ilçelerine akın ederken, İstanbul'da kalan vatandaşlar ise sıcaklıkların 32 dereceyi aştığı kentte sahil, park ve bahçeleri doldurdu. Bazı çocuklar oyun oynarken, bazı ailelerin ise piknik yaptığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

Yeşilköy sahilinde açık alanları dolduran vatandaşların sebep olduğu kirlilik kameraya yansıdı. Görüntülerde piknik yapan ailelerin yanlarındaki çöplerin dolup taştığı, yol boyunca da her yerde atıkların olduğu görüldü.