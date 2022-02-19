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'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR' DEDİ SERBEST KALDI - Son Dakika

'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR' DEDİ SERBEST KALDI

19.02.2022 10:59

ADANA'da, evin önündeki elektrikli bisikleti şarj kablosunu söküp çaldığı öne sürülen U.A. (17), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

ADANA'da, evin önündeki elektrikli bisikleti şarj kablosunu söküp çaldığı öne sürülen U.A. (17), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Görüntülerdeki kişinin kendisine benzediğini ancak hırsızlık yapmadığını öne süren U.A., serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde oturan S.P. (72), 11 Şubat gecesi elektrikli bisikletini evinin önüne park edip, şarja taktı. Sabah saatlerinde evden çıkan S.P., elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. S.P.?nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, evin önüne gelen bir kişinin şarj kablosunu söktüğü elektrikli bisikleti çalıp, bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 14 kaydı bulunan U.A.?nın olduğu üzerinde durdu. Yapılan çalışma sonucu şüpheli, Eminağa Caddesi'ndeki evinin yakınlarında sokakta yürüdüğü sırada yakaladı. Emniyete götürülen U.A., ifadesinde görüntüdeki kişinin kendisine çok benzediğini ancak elektrikli bisikleti çalmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR' DEDİ SERBEST KALDI
'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR' DEDİ SERBEST KALDI
'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR' DEDİ SERBEST KALDI

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Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR' DEDİ SERBEST KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR' DEDİ SERBEST KALDI - Son Dakika
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