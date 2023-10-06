Görüntüleri yayınlandı! İşte dün gecedeki operasyonda teröristlere ait hedeflerin yerle bir edildiği anlar - Son Dakika

Görüntüleri yayınlandı! İşte dün gecedeki operasyonda teröristlere ait hedeflerin yerle bir edildiği anlar

Son Güncelleme: 06.10.2023 10:39

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde terör hedeflerinin vurulduğu anlar yer alıyor.

DÜN GECE TSK ÜSSÜNE SALDIRDILAR

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Görüntüleri yayınlandı! İşte dün gecedeki operasyonda teröristlere ait hedeflerin yerle bir edildiği anlar

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntüleri yayınlandı! İşte dün gecedeki operasyonda teröristlere ait hedeflerin yerle bir edildiği anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntüleri yayınlandı! İşte dün gecedeki operasyonda teröristlere ait hedeflerin yerle bir edildiği anlar - Son Dakika
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