(Görüntülerle)BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Görüntülerle)BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ - Son Dakika

(Görüntülerle)BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ

6 saat önce

Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı.

(Görüntülerle)BALIKÇILARIN SU ALTINDA ARANMASINA ARA VERİLDİ, System.String[]

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan 3 balıkçının su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verildiğini açıkladı. Sahil güvenlik botlarının yüzeyde arama çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün Kilyos açıklarında bir balıkçı gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen deniz kazasında kaybolan 3 balıkçımızı su altında arama çalışmalarına yarın sabah devam edilmek üzere ara verilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla yüzeyde yapılan arama faaliyetleri sürdürülmektedir."

Görüntü Dökümü:

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-Sahil güvenlik gemileri detayları


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:19 Kaynak: DHA
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