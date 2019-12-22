(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ - Son Dakika

(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ

6 saat önce

Haber: İlkay DİKİCİ/Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.

(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ, System.String[]

Haber: İlkay DİKİCİ/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın gelişi

-Sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi


Necip Fazıl Kısakürek, Recep Tayyip Erdoğan, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:31 Kaynak: DHA
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