(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ - Son Dakika

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(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ
6 saat önce
Haber: İlkay DİKİCİ/Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:31 Kaynak: DHA
Haber: İlkay DİKİCİ/
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın gelişi
-Sohbet etmesi
-Fotoğraf çektirmesi
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