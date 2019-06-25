Son Dakika Haberleri: (Görüntülerle)GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
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(Görüntülerle)GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

1 saat önce

* OSMAN KAVALA'NIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİHaber: Serpil KIRKESER-Harun UYANIK/ İstanbul DHAGezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davaya bakan mahkeme heyeti, İşadamı Osman Kavala'nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

(Görüntülerle)GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ, System.String[]

DHA İSTANBUL -

* OSMAN KAVALA'NIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER-Harun UYANIK/ İstanbul DHA
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davaya bakan mahkeme heyeti, İşadamı Osman Kavala'nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Duruşma 18 Temmuz'a ertelendi. 

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar savunma yaparak beraatini istedi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, avukatlara söz verildi. Tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun avukatları da tahliye talebinde bulundu.  

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
Aranın ardından mahkeme heyeti, taleplere ilişkin kararının açıkladı. Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık İnanç Ekmekci'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesi halinde savunmasının alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tahliye talebi reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Aksakoğlu'nun haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atma şartı koyan mahkeme heyeti, Aksakoğlu'nun yurt dışına çıkışını da yasakladı. Duruşma 18 ve 19 Temmuz'da Silivri'de üzere ertelendi. 

Görüntü Dökümü:
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-Duruşma için dışarıda bekleyenler
-Tahliye kararı sonrası yaşananlar
 


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
Osman Kavala, Güncel
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