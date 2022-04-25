(Görüntülerle) SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN EVLENDİ - Son Dakika
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(Görüntülerle) SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN EVLENDİ

25.04.2022 08:23
(Görüntülerle) SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN EVLENDİ

Seda Sayan ve Çağlar Ökten bu akşam Swiss Otel The Bosphourus'da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten bu akşam Swiss Otel The Bosphourus'da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu'nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendi.

Çiftin Mayıs ayında Prag'da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleşti. Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Jovir Events'in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.

Görüntü dökümü: -----------------

-Düğünden görüntüler


- İstanbul
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Osman Kurtoğlu, Çağlar Ökten, Seda Sayan, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Görüntülerle) SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN EVLENDİ - Son Dakika


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