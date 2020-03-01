(Görüntülerle)SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Görüntülerle)SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

(Görüntülerle)SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.

(Görüntülerle)SPUTNİK TÜRKİYE YAYIN MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İSTANBUL OFİSİNDE ARAMA BAŞLATILDI

Mahir B.'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik Haber Ajansının Bahçelievler Yenibosna'da bulunan İstanbul ofisinde polis arama başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Ofisin bulunduğu binadan görüntü

-Polis araçları

-Genel ve Detaylar


Başsavcı, İstanbul, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:03 Kaynak: DHA
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