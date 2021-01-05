Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: 17 kişi gözaltına alındı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yardımcı İsmail Çataklı olaylarla ilgili olarak, "An itibariyle 17 gözaltı var. Gözaltına alınanlardan sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca ifade etmek gerekir ki; aralarında MLKP terör örgütü dahil terör örgütleriyle ilgili kaydı bulunanlar da var" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında "2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi. Açıklamada, saat 05.00'de 13 ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ankara'da düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili olarak konuşan İçişleri Bakanı Yardımcı İsmail Çataklı, "An itibariyle 17 gözaltı var. Gözaltına alınanlardan sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca ifade etmek gerekir ki; aralarında MLKP terör örgütü dahil terör örgütleriyle ilgili kaydı bulunanlar da var." ifadelerini kullandı.

Çataklı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada toplantı gösteri yürüyüşlerine kanuna muhalefet dahil, polisimize mukavemet dahil aynı zamanda 'Katil polis' diye bağırıldığını gördük. Polisimize tekme atıldığını gördük. Dolayısıyla bunların gereği yapılacak. Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu anlamda birçok kısıtlamayla insanlarımız bizler karşı karşıyayız. Orada bu kısıtlamalara, tedbirlere kurallara hiçbir şekilde uyulmadığını gördük. Tam bir sorumsuz şekilde hareket edildiğini gördük. Bununla ilgili gerek sosyal mesafe kurallarına uyulmaması, halay çekilmesi gibi. Bununla da ilgili arkadaşlarımız gerekli tespitleri yaptılar."

Diğer şüphelilerinde gözaltına alınması için polisin çalışması devam ediyor.

- İstanbul