(görüntülerle yeniden) DEAŞ ÜYESİ 11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Alper KORKMAZ/ DEAŞ'a yönelik yapılan operasyon sonucunda yakalanan ve içlerinde terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Terör Örgütü'nün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda içlerinde Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı