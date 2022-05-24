İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Tolga TAHÇI/ İZMİR, -
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