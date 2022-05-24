İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
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İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)

24.05.2022 07:51

44 ŞÜPHELİ YAKALANDIİzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na  yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, -

İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2)
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İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu Ankara merkezli 16 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 53 gözaltı kararı verildi Ankara merkezli 16 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 53 gözaltı kararı verildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (2) - Son Dakika
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