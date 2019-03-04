Son Dakika Haberleri: Görüntülerle) Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza

Görüntülerle) Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza

52 dakika önce

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Görüntülerle) Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Teknik Arıza, System.String[]


Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Ayrıca metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında  ücretsiz otobüs seferi yapıldığı da duyuruldu. 

Görüntü dökümü:

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-Şişli metro istasyonu

-Yolcuların metro istasyonuna inmesi

-İstasyondan çıkan yolcular 

-Otobüslere binenler

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:09 Kaynak: DHA

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