Son Dakika Haberleri: (görüntülü) 10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı (2)
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(görüntülü) 10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı (2)

9 dakika önce

PARKTA SAKLANIRKEN YAKALANDI Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan, eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı.

(görüntülü) 10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı (2), System.String[]

PARKTA SAKLANIRKEN YAKALANDI


Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan, eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı.
Olay, Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında çıkan tartışma sırasında iddiaya göre eşine kurşun yağdıran Serdar T., kaçarak kayıplara karıştı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Esengül T.'nin tedavisi sürerken, polis ekipleri de, Serdar T.'yi yakalanmak için çalışma başlattı. Polise akşam saatlerinde gelen ihbar sonucu Serdar T.'nin 'Botanik Park'ta saklandığı tespit edildi. Parka operasyon düzenleyen Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde Serdar T. saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Serdar T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Uyuşturucu Ticareti, Esengül, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:52 Kaynak: DHA
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