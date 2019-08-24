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(görüntülü) 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı

1 saat önce

KÜTAHYA'da, O.K. (16) adlı erkek çocuğu, tartıştığı kız arkadaşı H.U.'nun (15) annesi S.U.'yu (36) bacağından bıçaklayarak, yaraladı.

(görüntülü) 16 yaşındaki çocuk, kız arkadaşının annesini bıçakladı, System.String[]


KÜTAHYA'da, O.K. (16) adlı erkek çocuğu, tartıştığı kız arkadaşı H.U.'nun (15) annesi S.U.'yu (36) bacağından bıçaklayarak, yaraladı. O.K., olay sonrası polise teslim oldu.
Olay, dün gece, Fuat Paşa Mahallesi 1'inci Biga Sokak'ta meydana geldi. O.K., iddiaya göre, kız arkadaşı H.U. ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra kız arkadaşının evine giren O.K., onun annesi S.U. ile de tartıştı. Bu sırada O.K., S.U.'yu bıçakla sol bacağından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan S.U., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan O.K., bir süre sonra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tahya
Kütahya, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:43 Kaynak: DHA
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