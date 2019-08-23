Son Dakika Haberleri: (görüntülü) ankara'da hastanenin taşınmasına tepki
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(görüntülü) ankara'da hastanenin taşınmasına tepki

19 dakika önce

ANKARA'da 'Hastanemi Kapatma Ankara Platformu' üyeleri, yarın Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınacak olan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

(görüntülü) ankara'da hastanenin taşınmasına tepki, System.String[]

ANKARA'da 'Hastanemi Kapatma Ankara Platformu' üyeleri, yarın Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşınacak olan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Platformu üyesi yaklaşık 30 kişi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde toplandı. Grup, 1974 yılında yapılan hastanenin kapatılmasına, ellerinde bulunan pankart ve dövizlerle tepki gösterdi. Sağlık Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Hüsnü Yıldırım, platform adına açıklama yaparak kuruma, kurumun oluşum biçimine ve kurumun ürettiği hizmet anlayışına veda etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Yıldırım şöyle konuştu:

"SSK Dışkapı Hastanesi olarak 1974 yılında işçinin alın terinden aktarılan fonlarla işçilere ve halkımıza hizmet etmek için kurulan bu hastane ne ironidir ki işçinin alın terinden beslenen, onların emeğini adeta semirerek sermayelerine sermaye katan şirketlerin ortak olarak yaptırdığı Şehir Hastanelerine yarın taşınacaktır. Biz 'Hastanemi Kapatma Platformu' olarak yaptığımız çalışmalarla maalesef bu kapanmaya engel olamadık, bu nedenle üzgünüz. Sağlık bir haktır. Sağlığa erişim bir haktır ve anayasal güvencelerle korunmaktayken yapılan yasal değişikliklerle bu hakkın içeriği boşaltılmaktadır. Herkes sağlık hizmetini hakkaniyete uygun, adil, ücretsiz, etkili ve nitelikli bir şekilde almalıdır. Şehir hastanelerinde biz hizmetin adil, etkili, hakkaniyete uygun bir şekilde verileceğine inanmıyoruz ve bu konuda ciddi kaygılarımızı yapılan uygulamalar doğrulamaktadır. Kamusal hizmet şeffaf ve görülebilir, açıklanabilir, kamuoyu ile paylaşılabilir değilse altında bir çapanoğlu aramakta haklıyız ve konunun her zaman takipçisi olacağız."

Açıklamanın ardından grup olaysız, dağıldı.

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:11 Kaynak: DHA
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