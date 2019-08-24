(görüntülü) antalya'da bir hayırsever, veresiye borçları ödedi

ANTALYA'da kimliği açıklanmayan hayırsever, 2 bakkaldan veresiye alışveriş yapan ihtiyaç sahibi vatandaşların 10 bin lira tutan borçlarını ödedi. Durumu öğrenenler, duygulanıp, ağladı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki 2 bakkala, adı açıklanmayan hayırsever adına gelen 4 kişi, veresiye defterlerindeki borçları ödedi. Veresiye defterlerindeki borçların yazılı olduğu sayfaları koparıp alan grup, yanlarında getirdikleri 'Tüm borçlarınız hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir' yazılı afişleri de bakkalların kapılarına astırdı.

AFİŞLERİ DE KENDİSİ GETİRDİ

Bakkal İbrahim Yılmaz, dün 4 kişinin markete gelerek, veresiye alışveriş yapan ve ödeme gücü bulunmayanların borcunu ödemek istediklerini söyledi. Yılmaz, "Bir hayırsever adına geldiklerini söylediler. 'Veresiye defterini çıkar, ödeme yapamayacak durumda olanların borcunu hesapla, hepsini ödeyeceğiz' dediler. Gerçekten ihtiyacı olanların borçlarını hesapladık. 6 bin liraya yakın ödeme yaptılar. Ödemesi yapılan sayfaları da yırtıp, verdik. Marketin girişine verdikleri afişi astık. Adını söylemediler, sadece 'hayırsever bir kişi' dediler. Borçlarının kapandığını duyan müşteriler çok sevindi" dedi.

SEVİNÇTEN AĞLADILAR

Diğer bakkal dükkanının sahibi Oktay Berber de gelen 4 kişinin, bir hayırsever adına ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödediğini söyledi. Maddi durumu kötü olan müşterilerinin borcunu tek tek çıkardığını belirten Berber, "Yaklaşık 4 bin lira tutarında borcu ödediler. İsmini sorduğumda söylemediler. Sadece 'Bu afişi asın bizim için yeterli' dedi. Böyle insanlar kaldı mı? dedim, kendi kendime. Hepimiz çok sevindik. Eşim, borcu ödenenlerin evine gidip, durumu anlattı. Bazıları sevinçten ağladı" diye konuştu.

22 Ağustos'ta da Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde, adını vermek istemeyen hayırsever, marketin veresiye defterini 6 bin 500 TL'ye satın alarak, vatandaşların borcunu ödemişti.