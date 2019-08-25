(görüntülü) antalyaspor, arjantinli forvet leschuk'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantinli futbolcu için Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Antalya Stadı'nda imza töreni düzenledi. Geçtiğimiz sezonu İspanya 2'nci Ligi ekiplerinden Malaga'da geçiren ancak bonservisi Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'ta bulunan Leschuk için düzenlenen imza törenine futbol şube sorumlusu Aytaç Altay ve genel menajer Servet Çavuşoğlu katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan futbol şube sorumlusu Aytaç Altay, "Antalyaspor olarak zorlu bir transfer dönemi geçirdik. Yeni sezon için kadromuzu şekillendirdik. Son olarak Gustavo'yu transfer ettik. Kendisi hem Shakhtar Donetsk hem de Malaga'da iyi bir performans sergileyerek buraya geldi. Aynı performansı Antalya için sergileyecek. Bu transfer hem Antalyaspor için hem de Gustavo için hayırlı olsun" dedi.

GUSTAVO BLANCO LESCHUK: TAKIMIN DAHA İYİ OLABİLMESİ İÇİN BEN DE VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM

Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gustavo Blanco Leschuk, "Bütün takım arkadaşlarım, yönetim geldiğim günden beri Antalyaspor çatısı altında herkes bana çok destek verdi ve çok iyi karşıladı. Herkes aile ortamını çok net şekilde gösterdi. Ben de bunu gördükten sonra daha fazla hırslanarak çalışacağım ve sahadaki yerimi almak en hızlı ve iyi şekilde kendimi hazırlayacağım. Takımın daha iyi olabilmesi için ben de var gücümle çalışacağım. Her gün üstüne koyarak devam edeceğim" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ MAÇ İÇİN HAZIR OLACAĞIM"

Teknik ekiple de görüştüğünü belirten Leschuk, "Bir sonraki maç için hazır olacağım ve elimden geleni yapacağım. Sahadaki yerimi almak için tüm mücadelemi vereceğim. Bana kapılarını açtığı için Antalya şehrine ve Antalyaspor kulübüne çok teşekkür ederim" dedi.

"HEMEN YARIN OLMASINI VE ANTRENMANA ÇIKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

İspanya başta olmak üzere birçok kulübün kendisiyle ilgilendiğini hatırlatan Gustavo, "Ben burayı tercih ederken öncelikle ailemle görüşerek geldim. Bu değerlendirmeyi yaparken şehre ve kulübün tarihine baktık. Şehrin çok güzel olduğunu zaten biliyorduk. Kulübün tarihinde de çok önemli oyuncuların yer aldığını gördük. Ben kariyerimde farklı ülkelerde oynadım. Türkiye liginin de oynadığım bu ligler gibi çok kaliteli olduğunu ve bana da bir şeyler katacağını düşünüyorum. Geleceğimle ilgili çok mutluyum ve çok uzun bir sözleşmeye imza attım. Şu an hemen yarın olmasını ve antrenmana çıkmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Gazetecilerin takımdaki tek forvet olmanız sizin için baskı oluşturuyor mu? sorusu üzerine ise Gustavo, "Aslında Malaga'da da benzer bir durum vardı. Bu benim için bir baskı değil kendimi daha fazla geliştirmem için bir fırsat" diye cevap verdi.

Geçtiğimiz sezın 42 maçta görev alan Gustavo Blanco Leschuk 9 gol atma başarısı gösterdi. Bonservisiyle kadroya dahil edilen Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.