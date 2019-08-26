(görüntülü) antalyaspor- yukatel denizlispor maçının ardından

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2'nci haftasında Antalya spor sahasında, Yukatel Denizlispor'a 2- 0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İki takım oyuncularını da sıcak havada gösterdikleri performans için tebrik eden Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Zor bir müsabakaya geleceğimizi biliyorduk. Antalyaspor sezona iyi başladı. Biz de ilk maçımızda geçen yılın lig şampiyonunu yenerek iyi bir başlangıç yaptık. Uzun yıllar sonra lige çıktık. Antalyaspor'un geçen sezondan beri istikrarlı bir gidişi var. Futbolda dün yoktur bugün vardır. Bugün de çok önemli bir maç oynadık. İki takım oyuncularını kutluyorum. İnanılmaz bir sıcak havada oynadık. Oyunun ilk yarım saati istediğimiz gibi oynayamadık. Gereksiz final pasları attık ve kaptırdığımız toplardan atak yedik. İlk yarım saatten sonra istediklerimizi yapmaya başladık ve golü bulduk. Devreye dengede girdik" dedi.

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Mücadelenin ikinci yarısında ise genel olarak istediklerini yaptıklarını kaydeden İldiz, "Mücadele açısından, oyuncularımızın kazanma arzusu açısından iyi bir mücadele oldu. İlk deplasmanımızı kayıpsız geçtiğimiz için Antalyaspor gibi zor bir rakibi yendiğimiz için mutluyuz. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Ancak bugünün en önemli yanı 3 puan değil. Sahaya gelen tüm spor severlere teşekkür ediyorum. Antalyaspor yönetimi bu maçın hasılatını, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızının geleceği için bağışladı. Umarım ülkemiz bir daha böyle şeyler yaşamaz. Bu maçın bana göre 3 puandan daha önemli yanı buydu" diye konuştu.

BÜLENT KORKMAZ: RAKİBİMİZ İKİ YARIDA DA BİRER DEFA GELDİ VE GOL OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise oyun olarak ilk yarıda ve ikinci yarıda üstünlüğün kendilerinde olduğunu söyledi. Topla oynama oranı üstünlüğünün de kendilerinde olduğunu kaydeden Korkmaz, "Rakibimiz hem birinci yarı hem de ikinci yarıda birer defa geldi ve gol oldu. Futbolda bunlarda oluyor. Ama ceza sahası içindeki üretkenliğimiz daha fazla olmalı. Bunun üzerinde çalışmamızı devam ettireceğiz. Dolayısıyla böyle maçlar yaşanıyor. Artık bundan sonra önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.