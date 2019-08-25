Son Dakika Haberleri: (görüntülü) arnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp etti
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(görüntülü) arnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp etti

30 dakika önce

ARNAVUTKÖY'de sokakta park halindeki otomobili çekilen bir kişi, gittiği otoparktaki görevli 2 kişi ile bir trafik polisini darp etti.

(görüntülü) arnavutköy'de aracı çekilen sürücü, 1'i polis 3 kişiyi darp etti, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de sokakta park halindeki otomobili çekilen bir kişi, gittiği otoparktaki görevli 2 kişi ile bir trafik polisini darp etti. Saldırgan, olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralanan polis ve otopark görevlileri hastanede tedavi altına alındı. Olay anı ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 14.30 sıralarında, Arnavutköy ilçe merkezinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi V.B, sokakta hatalı park eden bir otomobili çekici ile otoparka çekti. Aracının çekildiğini haberini alan ve kick boks antrenörü olduğu öğrenilen Muhammed E., otomobilin çekildiği otoparka geldi. Muhammed E. ile otopark görevlisi 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın yaşandığı sırada otoparka gelen polis memuru V.B., aracı çekilen Muhammed E.'yi sakinleştirmek için yanına gitti. İddiaya göre aracı çekilen Muhammed E., tartıştığı polis memuru V.B.'ye de yumruk attı. Aldığı darbelerle kaşı açılan ve dişi kırılan V.B., olay yerine takviye polis istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle şüpheli, gözaltına alındı. Yumruklu saldırıya uğrayan trafik polisi V.B. ve 2 otopark çalışanı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı polis memuru V.B.'ye, 10 gün iş göremez raporu verildi.


ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Olay yerine gelen takviye ekipler Muhammed E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayın meydana geldiği anlar ise, otoparkın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Muhammed E. otoparka geliyor. Muhammed E. görevlilerle tartışıyor. Şüpheli daha sonra otopark görevlisine yumruk atarak, yere düşürüyor. Görüntülerin devamında çekiciden inen polis memuru V.B. yüzünü tutuyor.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, Arnavutköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:02 Kaynak: DHA
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