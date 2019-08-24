Son Dakika Haberleri: (görüntülü) baraj gölünde erkek cesedi bulundu
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(görüntülü) baraj gölünde erkek cesedi bulundu

1 saat önce

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde Osman Süren'in (25) cansız bedeni bulundu.

(görüntülü) baraj gölünde erkek cesedi bulundu, System.String[]

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde Osman Süren'in (25) cansız bedeni bulundu.

Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutanlar, suda erkek cesedi olduğunu görünce, polisi aradı. Göle gelen sualtı ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Osman Süren'e ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:14 Kaynak: DHA
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