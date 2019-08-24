Son Dakika Haberleri: (görüntülü) bergama'da orman yangını (3)
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(görüntülü) bergama'da orman yangını (3)

1 saat önce

3 BUÇUK HEKTARLIK ORMAN KÜL OLDUİzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde başlayan ve yaklaşık 3 buçuk hektar ormanlık alanın yandığı yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

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3 BUÇUK HEKTARLIK ORMAN KÜL OLDU
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde başlayan ve yaklaşık 3 buçuk hektar ormanlık alanın yandığı yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde çalışmaları takip eden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Madra Bölgesi Şefi Bilal Kıvrak, çalışma sırasında dengesini kaybederek yol kenarındaki şarampole düştü. Kıvrak, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Necla Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzunun çıktığı belirlenen Kıvrak, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.


Poyracık, Bergama, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:46 Kaynak: DHA
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