Son Dakika Haberleri: (görüntülü) bingöl'de, 1 ton 280 kilo esrar ile 501 bin 700 kök hint keneviri ele geçirildi
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(görüntülü) bingöl'de, 1 ton 280 kilo esrar ile 501 bin 700 kök hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 tarlada yapılan aramada 1 ton 280 kilo esrar, 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

(görüntülü) bingöl'de, 1 ton 280 kilo esrar ile 501 bin 700 kök hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 tarlada yapılan aramada 1 ton 280 kilo esrar, 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatan ekipler, 23- 24 Ağustos tarihleri arasında belirlenen bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince, bölgede yapılan aramada ormanlık alan içinde ve dere yataklarında 7 tarlada toplam 501 bin 700 kök Hint keneviri ile 1 ton 280 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, esrara ise el konuldu. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:45 Kaynak: DHA
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