(görüntülü) çavuşoğlu, lübnan başbakanı saad hariri ile görüştü
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İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:09 Kaynak: DHA
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.
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