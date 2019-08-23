Son Dakika Haberleri: (görüntülü) çavuşoğlu, lübnan içişleri bakanı raya hassan ile görüştü
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(görüntülü) çavuşoğlu, lübnan içişleri bakanı raya hassan ile görüştü

9 dakika önce

İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü.

(görüntülü) çavuşoğlu, lübnan içişleri bakanı raya hassan ile görüştü, System.String[]
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüştü.


Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan'a yeni görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinin muhafaza edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca Çavuşoğlu, iki ülkenin İçişleri Bakanlıklarının çeşitli alanlarda işbirliğini daha da ilerletmeye hazır olduğunu dile getirdi.


Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut, Lübnan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:20 Kaynak: DHA
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