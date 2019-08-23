(görüntülü) çavuşoğlu, lübnanlı mevkidaşı cebran bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:55 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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