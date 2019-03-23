Son Dakika Haberleri: Görüntülü) D-100'de Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Var (2)

Görüntülü) D-100'de Zincirleme Trafik Kazası: Yaralılar Var (2)

8 dakika önce

Özgür EREN/İSTANBUL DHA-D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Özgür EREN/İSTANBUL DHA- D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılırken, Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazada yaralananlar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:15 Kaynak: DHA

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