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(Görüntülü) Davetsiz misafir

1 saat önce

SİVAS'ta keçi çiftliğini ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler için hazırlanan yiyeceklerin bulunduğu masaya çıkarak bir şeyler yemeye çalışan keçi, ilgi çekti.

(Görüntülü) Davetsiz misafir, System.String[]

SİVAS'ta keçi çiftliğini ziyaret eden Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler için hazırlanan yiyeceklerin bulunduğu masaya çıkarak bir şeyler yemeye çalışan keçi, ilgi çekti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere İmranlı ilçesini ziyaret etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler bu kapsamda ilçede 25 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 500 keçinin yetiştirildiği çiftliği de ziyaret etti. Ziyaret ve inceleme sonrası Vali Ayhan ve beraberindekiler, yiyeceklerin bulunduğu masaya oturdu. Bu sırada çiftlik içinde dolaşan bir keçinin de Vali Ayhan'ın da bulunduğu masaya gelerek, üzerindeki yiyeceklerden almaya çalışması ziyarete katılanları güldürürken, neşeli anlar yaşanmasına neden oldu.


Salih Ayhan, İmranlı, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:46 Kaynak: DHA
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