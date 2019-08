(görüntülü) denizli'de asırlık gelenek öncesi temsili yörük göçü (2)

SUDAN KOYUN GEÇİRME YARIŞLARI YAPILDI

Denizli'de 8 asırdır sürdürülen, UNESCO'nun, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldığı sudan koyun geçirme yarışları, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festival havasında yapılan yarışları; eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, siyasi parti il başkanları ile 3 bine yakın vatandaş izledi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yarışlarda 52 çoban, 'el koyun' adı verilen sürübaşı koçlarıyla birlikte koyun sürüsünü Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nin soğuk sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Toprak yoldan koyunlarıyla birlikte gelen çobanlar, önce kendileri suya atladı. Çobanlar çıkardıkları sesle, koç ve koyunlarının da suya atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları hayvanlarını sudan geçiremedi. Etkinliğe, özellikle fotoğraf sanatçıları ilgi gösterdi. Çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve meraklısı, nehirden geçen koçların ve çobanların farklı enstantanelerini yakalamaya çalıştı.

Belediye Başkanı Fethi Akcan, Yörük ve çoban kültürünün yaşatılması için 8 asırlık geleneğin sürdüğünü ifade ederek, "Sudan koyun geçirme etkinliği, 846 yıllık bir gelenek. 8 asırlık bu gelenek, bozulmadan bugünlere kadar gelmiş. Yörükler koyunlarını ovadan çıkaracakları zaman, tüylerinin yıkanması için sudan geçirir. Birde eski zamanlarda beyin kızını isteyen çobanın hikayesi var. Bu belli bir zamandan sonra yarışmaya dönüşmüş. Biz bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. İlgi her yıl artıyor. Yerli ve yabancılar da buraya geliyor. Etkinliklerimizi yıllar geçtikçe çeşitlendiriyoruz" dedi.

Koyunları suya atlayan 80 yaşındaki Ramazan Çandır, 70 yıldır çobanlık yaptığını ifade ederek, "Her yıl yarışmaya katılıyorum. Ömrüm dağlarda koyun otlatarak geçti. Biz çobanlar için de bu yarışma iyi oldu. Koyunlarım da peşimden atlayarak beni utandırmadılar" dedi. 57 yaşındaki çoban Necdet Aydoğdu ise, koçunun peşinden suya atladığını ifade ederek, "Biz koyunlarımızı seviyoruz, onlar da bizi seviyor. Peşimden atladı, koçumun yüzü kara ama benim yüzü kara çıkarmadı. 8 asırdır süren geleneğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

SUDAN KOYUN GEÇİRME GELENEĞİ HİKAYESİ

Yarışmaya esin verdiğine inanılan Yörük efsanesine göre, Karakoyunlu aşiretinden bir çoban, Çal yöresine yerleşerek Oğuz beylerinden biri için çalışmaya başlar. Çoban ile beyin kızı birbirlerine aşık olur. Yörede çok sevilen çoban, beyden kızını ister. Ancak kızını vermek istemeyen bey, çobana gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu düşündüğü bir görev verir. Bey, çobana kızıyla evlenebilmesi için 'Koyunlara 3 gün boyunca tuz yedireceksin ve Büyük Menderes Nehri'nden su içirmeden karşıya geçireceksin' der. Bu şartı kabul eden çoban, denildiği gibi koyunları su içirmeden karşıya geçirir. Çobanın istenileni başarmasına karşın bey, yine de kızını kendisine vermez. Kızının aşkından hastalanıp ölmesi üzerine bey tarafından kovulan çoban, ömrünü kaval çalarak dağlarda geçirir. Yöre halkı, bu aşktan etkilenerek her yıl sudan koyun geçirme yarışması düzenliyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,