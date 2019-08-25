Son Dakika Haberleri: (görüntülü) devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

(görüntülü) devrilen motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Serkan Gülcan (40), hayatını kaybetti.

(görüntülü) devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Serkan Gülcan (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Seydişehir- Konya yolunun 24'üncü kilometresindeki Çavuş mevkisinde meydana geldi. Serkan Gülcan yönetimindeki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, Gülcan, yola savrularak bariyerlere çarparken, motosiklet bir anda alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Serkan Gülcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince söndürülen motosiklet, kullanılamaz hale gelirken, Gülcan'ın cesedi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

- Konya

Seydişehir, Serkan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnci Sözlük kurucusunun skandal Emine Bulut paylaşımlarına suç duyurusunda bulunuldu
Eskişehir'de bir anda yola fırlayan at, kaza sonucu metrelerce havaya uçtu İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:44:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (görüntülü) devrilen motosikletin sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]