Son Dakika Haberleri: (görüntülü) eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi
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(görüntülü) eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi

1 saat önce

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

(görüntülü) eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi, System.String[]

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca toprağa el yapımı patlayıcı yerleştirildiği ihbarının alınmasıyla bölgede operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, el yapımı patlayıcının bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak, arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, PKK'lı teröristlerce toprağa yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edilirken, kontrollü olarak imha edildi.

Eruh, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:16 Kaynak: DHA
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