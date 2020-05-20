Görüntülü ev gezdirme uygulaması ile danışmanlık hizmetlerine talep arttı - Son Dakika

Görüntülü ev gezdirme uygulaması ile danışmanlık hizmetlerine talep arttı

Salgın döneminde yüz yüze ev ya da arazi gösterimlerimizin oranı yüzde 80 azaldığını belirten Kristal Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "Fakat hızlıca devreye aldığımız görüntülü ev ya da arazi gezdirme hizmetimize talep yüzde 200 arttı.

Görüntülü ev gezdirme uygulaması ile danışmanlık hizmetlerine talep arttı, System.String[]

Salgın döneminde yüz yüze ev ya da arazi gösterimlerimizin oranı yüzde 80 azaldığını belirten Kristal Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "Fakat hızlıca devreye aldığımız görüntülü ev ya da arazi gezdirme hizmetimize talep yüzde 200 arttı." dedi.


Gayrimenkul danışmanlığı sektörünün yerli ve önemli markalarından Kristal Türkiye'nin ilanlarında beğendikleri gayrimenkulü görüntülü gezmek isteyenlere, danışmanlar 'görüntülü gayrimenkul gezdirme uygulaması' ile hizmet veriyorlar. Görüntülü gayrimenkul gezdirme uygulaması ile alım konusunda ön karar alanlar işlemleri e-tapu üzerinden gerçekleştiriliyor. Gayrimenkul yatırımında acele edenlerin büyük yüzdesini yılsonu zamlarından etkilenmek istemeyen konut yatırımcıları oluşturuyor.


"Görüntülü ev gezdirme hizmetimize talep yüzde 200 arttı"


Kristal Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "Şirket olarak üstün ve sürdürülebilir bir anlayış ile hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın kesintisiz hizmet almaları için kesintisiz olarak işimizin başındayız. Salgın döneminde yüz yüze ev ya da arazi gösterimlerimizin oranı yüzde 80 azaldı fakat hızlıca devreye aldığımız görüntülü ev ya da arazi gezdirme hizmetimize talep yüzde 200 arttı. Yıllardır gerçekleştirdiğimiz alıcı ile satıcının danışmanlık rehberliğinde bir araya geldiği 'KR Ring' uygulamamızı pandeminin başladığı mart ayından beri online olarak tüm dünyaya açık şekilde gerçekleştiriyoruz. Teknoloji destekli danışmanlık hizmetimiz ile satışa dönen işlem sayımız oldukça yüksek. Yüz yüze ev gösterimlerimizde de hem gayrimenkul danışmanı hem de evi yakından görmek isteyen danışanlarımızın sağlığı için önce profesyonel hizmet alarak konutta dezenfekte işlemi gerçekleştiriyoruz." dedi.


"Yabancı yatırımcı 'güven' esasıyla yatırımı sürdürüyor"


Salgının ticarette güvenin esas olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Özdemir, "Şirket olarak, portföyümüzde yer alan, bizi tanıyan ya da tanıyanların tavsiyesi ile yurtdışından da talepler alıyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa'dan bizlere ulaşıyorlar. Türkiye'de gayrimenkul almak isteyen yabancı yatırımcılarımız da görüntülü görüşmeler yapıyoruz, bizlere duydukları güven ile yatırımlarını sürdürüyorlar. Yaz döneminde özellikle yabancı yatırımcıya yönelik satışlarımızın artacağını öngörüyoruz. Bu yıl da pandemi olsa dahi bizlerle yıllardır alım-satım süreçlerini gerçekleştiren, güven esaslı hizmeti tanıyan yabancı yatırımcı gayrimenkul alımında Türkiye'den vazgeçmeyecektir. Bir yandan da girişimcilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Şirket olarak girişimcilerimiz ile birlikte büyüyoruz, girişimcilerimize de yatırımcılarımıza da kazandırma amacıyla iş modellerimizi ve eğitimlerimizi sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.


"Salgın nedeniyle ikinci el konutlarda fiyat artışı ya da düşüşü yaşanmadı"


Yılsonunda markalı konutlarda inşaat maliyetlerinin yansıtılmasından dolayı yüzde 40 zammı kaçınılmaz olarak öngördüklerini belirten Özdemir, "Salgın nedeniyle ikinci el konutlarda fiyat artışı ya da düşüşü yaşanmadı, yıl sonunda yine ikinci el konutlarda da zam beklentisi yüksek. Bu da eğer yatırımınızı gayrimenkulden yana kullanıyorsanız salgın döneminde ev ya da arazi bakma sürecinde olmayı zorunlu kılıyor. Bizler de şirket olarak tüm teknolojilerimizi danışmanlarımız ile birlikte yatırımcılarımızın hizmetine sunuyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Emrah Özdemir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Görüntülü ev gezdirme uygulaması ile danışmanlık hizmetlerine talep arttı - Son Dakika Ekonomi

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