Son Dakika Haberleri: (görüntülü) fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu -2
Son Dakika Güncel Haber

(görüntülü) fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu -2

1 saat önce

FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

(görüntülü) fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu -2, System.String[]

FATİH Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı.

Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu
CHP'den, Emine Bulut'un katiline "Aslan parçası" diyen dernek başkanına dava Davutoğlu'nun "O defterleri açacaksak insan içine çıkamazlar" deyip işaret ettiği tarihte neler olmuştu? Aldığı emanet eşyalarla dükkanı dolduğu için bisiklet tamirini sokakta yapıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:32:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (görüntülü) fındıkzade'de minibüs tramvay yoluna girdi; seferler durdu -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]