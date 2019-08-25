Son Dakika Haberleri: (görüntülü) gaziosmanpaşa'da temizlik işçilerine silahlı saldırı
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(görüntülü) gaziosmanpaşa'da temizlik işçilerine silahlı saldırı

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR/-GAZİOSMANPAŞA'da temizlik işçileriyle tartışan bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı.

(görüntülü) gaziosmanpaşa'da temizlik işçilerine silahlı saldırı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR/-GAZİOSMANPAŞA'da temizlik işçileriyle tartışan bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kıraathane önünde kahvaltı yapan temizlik işçileriyle yoldan geçen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi yanında bulunan silahla temizlik işçilerine ateş açtı. Olayda biri ağır iki temizlik işçisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken,  sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.  Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:30 Kaynak: DHA
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