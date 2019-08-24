Son Dakika Haberleri: (görüntülü) gediz'de orman yangını-3
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(görüntülü) gediz'de orman yangını-3

32 dakika önce

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

(görüntülü) gediz'de orman yangını-3, System.String[]

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Gediz'in Saruhanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere arazözlerle karadan, helikopterle havadan müdahaleye başlandı. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yangın ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleriyle helikopter sevk edildiğini ve rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını söyledi.

Kütahya, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:52 Kaynak: DHA
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