Görüntülü görüşme yaptığı esnada telefonunu çalan kişi "Bozkurt Serdar" lakaplı suç makinesi çıktı - Son Dakika
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Görüntülü görüşme yaptığı esnada telefonunu çalan kişi "Bozkurt Serdar" lakaplı suç makinesi çıktı

30.05.2022 13:11

Kağıthane'de kardeşiyle birlikte işe giden kadının piyasa değeri 25 bin lira olan telefonu çalındı. Telefonunu görüntülü görüşme yaparken çalan şahsı iki kardeş sokak sokak kovaladı. Çağlayan Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalanan "Bozkurt Serdar" lakaplı suç makinesi tutuklandı. Cep telefonu ise kadına teslim edildi.

Moğolistan uyruklu Türk vatandaşı olan Oyun Gündüz (60), sabah saatlerinde kız kardeşiyle birlikte çalıştığı konfeksiyona gitmek için yola koyuldu. Kadın o esnada piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan değerindeki cep telefonuyla sokakta görüntülü görüşme yaparak yürümeye başladı. Kadının elindeki telefonu gören kapkaççılar, onu takibe aldı.

İKİ KARDEŞ HIRSIZLARI SOKAK ORTASINDA KOVALADI

Bir süre sonra kadına arkasından yaklaşan kapkaççılardan biri, görüşme yaptığı esnada telefonu kulağından çalarak kaçmaya başladı. Görüşme yaptığı sırada telefonu çalan kapkaççı geldiği sokak istikametine doğru tekrar dönerek suç ortağıyla birlikte kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın ve kardeşi, yaşadığı şokla sokak sokak kapkaççıları kovaladı ancak şahıslar bir süre sonra şahıslar izini kaybettirdi. Olayın ardından kapkaça uğrayan Oyun Gündüz, soluğu emniyette aldı. Yaşadığı olayı anlatan kadın şahıslardan şikayetçi oldu.

POLİS ONLARCA SAATLİK GÖRÜNTÜYÜ İZLEDİ

Şikayetin ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri kameralardan sokak sokak takip ettiği şahısları, onlarca saatlik görüntü izleyerek titiz çalışma sonucu tespit etti. Kapkaç olayını gerçekleştiren şahsın emniyette çeşitli suçlardan toplamda 13 kaydı bulunan "Bozkurt Serdar" lakaplı Serdar K. (35) olduğu belirlendi. Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, yanındaki şahsın ise toplamda 8 suç kaydı bulunan Serhat E. (30) olduğu tespit edildi.

KAPKAÇÇI VE HIRSIZLAR AYNI ANDA YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından Serdar K.'nın bir caminin merdivenlerinde 11 adet suç kaydı olan Ali B. (34) ve 15 adet suç kaydı bulunan Olcay Ü. (23) ile oturduğu belirlendi. Bölgeye geçen polis ekipleri, kapkaççı Serdar K. ve daha önceden hırsızlık suçundan aranan Ali B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst aramalarında ise bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan sorguda kapkaççılar, cep telefonunu Çağlayan'da bir cadde üzerinde bulunan bir pasajda emniyette 3 adet suç kaydı bulunan telefoncu Sinan A.'ya (30) sattığını itiraf etti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI, TELEFON KADINA TESLİM EDİLDİ

Kağıthane polisi çalınan cep telefonuyla birlikte Sinan A.'yı da gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serdar K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kapkaç" suçundan, Ali B. ise "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı telefonu satın alan Sinan A. da "suç eşyasının satın alması" suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ayrıca üzerlerinde eroin maddesi bulunan Selçuk U., Fırat U. ve Mehmet H. ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan cep telefonu da sahibi Oyun Gündüz'e teslim edildi. Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Görüntülü görüşme yaptığı esnada telefonunu çalan kişi 'Bozkurt Serdar' lakaplı suç makinesi çıktı - Son Dakika


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