Son Dakika Haberleri: (görüntülü) güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)
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(görüntülü) güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1)

44 dakika önce

GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö. olduğu öğrenilen bir kadın, adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.

(görüntülü) güngören'de bir kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü (1), System.String[]

GÜNGÖREN'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö.  olduğu öğrenilen bir kadın,  adının Kadir Ö. Olduğu öğrenilen kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.  Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Hülya Ö., kocası kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldürdü. Kadın Polis tarafından gözaltına alındı.

- İstanbul

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:56 Kaynak: DHA
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