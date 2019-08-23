Son Dakika Haberleri: (görüntülü) güven yalçın: milli araya iyi girmek istiyoruz
Son Dakika Spor Haber

(görüntülü) güven yalçın: milli araya iyi girmek istiyoruz

1 saat önce

"Maç oynadıkça daha iyi olacağız""Hoca bana güveniyor""Burak ağabey tartışılmaz" OLGUCAN KALKAN - ÖZGÜR KABAN / İSTANBUL, - Güven Yalçın, "Burak ağabey ligde uzun süre görev yapmış bir isim. Goller atmış birisi. O tartışılmaz" dedi.

(görüntülü) güven yalçın: milli araya iyi girmek istiyoruz, System.String[]

"Maç oynadıkça daha iyi olacağız"
"Hoca bana güveniyor"
"Burak ağabey tartışılmaz"


OLGUCAN KALKAN - ÖZGÜR KABAN/ İSTANBUL, -
Güven Yalçın, "Burak ağabey ligde uzun süre görev yapmış bir isim. Goller atmış birisi. O tartışılmaz" dedi.
Beşiktaş'ın Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlı ekibin ilk golünü kaydeden Güven Yalçın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligdeki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirten Güven Yalçın, "Çok mutluyuz. İlk galibiyetimizi aldık. Umarım böyle devam ederiz. Milli takım arası öncesinde haftaya güzel bir kapanış yapmak istiyoruz. Araya iyi girmek istiyoruz. Yine evimizde oynayacağız, umarım bugünkü gibi güzel bir galibiyet alırız" diye konuştu.
"MAÇ OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte oyun sisteminin değişmesi sorulan Güven, "Bizim sistemimiz var. Farklı bir şey yok. Maçtan önce her şeyi konuştuk. Her şeyi biliyoruz. Yapa yapa daha iyi olacağını düşünüyorum. Sistem çok iyi. Takım ayak uyduruyor. Maç oynadıkça daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.
"HOCA BANA GÜVENİYOR"
Abdullah Avcı'nın kendisine güvendiğini belirten genç futbolcu, "Ben işime bakıyorum. Forvet gelsin, sevinirim. Rekabeti severim. Hoca bana güveniyor. Güvendikçe de gollerimle alınacak galibiyetlerde her şeyimi sahada vermek istiyorum. Birinci forvet olarak oynayınca baskı değil de, biraz daha sorumluluk almak gerekiyor. Bu sorumluluğu taşıyabiliyorum diye düşünüyorum. Tabii ki Burak ağabey daha tecrübeli. Ligde kaç sene görev almış, goller atmış. O tabii ki tartışılmaz" ifadelerini kullandı.


Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı'dan Orhan Ak açıklaması: İyi bir teknik adam olacak
Deniz Kadah: Göztepe taraftarından özür diliyoruz Vida, N'Koudou'ya 3'lü çekmeyi öğretti Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 01:35:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (görüntülü) güven yalçın: milli araya iyi girmek istiyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]