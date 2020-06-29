(Görüntülü) (Havadan Görüntüler)CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK
(Havadan Görüntüler)CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Caddebostan Sahili'ne akın etti.
(Havadan Görüntüler)CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar maske takarken bazılarının ise maske takmadıkları görüldü. Caddebostan Sahili'ndeki hareketlilik havadan da görüntülendi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Kadıköy Caddebostan Sahili'ne geldi. Saat 23.00 sıralarında yoğunluğun arttığı sahilde bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralını uyup maske takarken, bazıları ise maske takmayarak sosyal mesafe kuralına uymadı. Kimisi maskeyi çenesinin altında tutarken kimisi de maskeyi koluna takmayı tercih etti. Sahildeki hareketlilik havadan da görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 01:21 Kaynak: DHA
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