Son Dakika Haberleri: (görüntülü) hong kong'da 45 kilometrelik insan zinciri
Son Dakika Dünya Haber

(görüntülü) hong kong'da 45 kilometrelik insan zinciri

31 dakika önce

Hong Kong'da protestocular 30 yıl önce Sovyetlere karşı yapılan Baltık Zinciri'nden esinlenerek 45 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.

(görüntülü) hong kong'da 45 kilometrelik insan zinciri, System.String[]
Hong Kong'da protestocular 30 yıl önce Sovyetlere karşı yapılan Baltık Zinciri'nden esinlenerek 45 kilometrelik insan zinciri oluşturdu.


Hong Kong'da 11 hafta önce başlayan protesto gösterilerinde bu sefer farklı bir eylem gerçekleştirildi. Hong Kong Limanı'nın her iki yanında kilometrelerce uzanan insan zinciri oluşturuldu. Havanın kararmasıyla telefonlarının ışıklarını açan protestocular, ilginç görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Ele ele tutuşan binlerce protestocu; kaldırımlarda, üst geçitlerde, su kenarlarında ve parklarda sıraya dizilerek şarkı söyledi.


'BİLDİRİLERDE SOVYET GÖNDERMESİ'


Protestonun tanıtımını yapan bildirilerde 30 yıl önce aynı gün yapılan Baltık Zinciri'ne gönderme yapıldı. 23 Ağustos 1989'da yaklaşık 2 milyon protestocu Sovyetler Birliği'ni protesto etmek için Estonya, Letonya ve Litvanya'da yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda insan zinciri oluşturmuştu.


Hong Kong, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu
Ahmet Davutoğlu Sakarya'da vatandaş tarafından protesto edildi BAE'de bir kadın kendisine iyi davrandığı gerekçesiyle kocasına dava açtı Vicdansız büyükanne yaramazlık yapan torununun ayağını kaynar suya soktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 00:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (görüntülü) hong kong'da 45 kilometrelik insan zinciri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]